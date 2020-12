ANWB ziet files met 63 procent dalen door thuiswerken

De lengte en de duur van de files op de Nederlandse wegen is dit jaar met 63 procent gedaald. Dit concludeert de ANWB op basis van de jaarlijkse filecijfers. In de eerste twee maanden van het jaar constateerde de ANWB nog een flinke toename van de files met zo'n 20 procent. Ook de afgelopen twee jaar was sprake van forse filegroei.

De oproep van het kabinet op 15 maart zoveel mogelijk thuis te werken en zo min mogelijk te reizen, had direct effect op het verkeer. De vaak dagelijkse files bij de beruchte knelpunten waren plots verdwenen.

Door het mooie weer ontstonden overdag in het voorjaar en in de zomer wel meer files. Tijdens de zomervakantie was het overdag zelfs drukker dan vorig jaar. Volgens de ANWB komt dit deels doordat Nederlanders in eigen land de vakantie doorbrachten.

De ANWB noteerde op dinsdag 28 januari een record-avondspits van 951 kilometer. De files op de Afsluitdijk, waar werkzaamheden zijn, voeren dit jaar de file top 10 aan. Op de tweede plaats staat de N3 bij Dordrecht. De A27 tussen Lexmond en Werkendam staat op de derde plaats.