Britten krijgen eerst één dosis van vaccin om zo snel mogelijk groepsimmuniteit te bereiken

Nu de veel besmettelijkere variant van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk tot een explosie van besmettingen leidt, is besloten tot een koerswijziging: de Britten krijgen eerst één dosis van het Pfizervaccin en later pas de tweede. Zo moet veel sneller groepsimmuniteit worden bereikt.

Dat meldt Sky News. Eerder al liet de London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) weten dat er twee miljoen Britten per week moeten worden ingeënt om een derde golf te voorkomen. Het coronavirus grijpt de laatste dagen rap om zich heen in het VK. Dinsdag werden er 53.135 nieuwe gevallen gemeld, een dagrecord.

Om zo snel mogelijk een daling van het aantal besmettingen voor elkaar te krijgen, krijgen Britten dus eerst één dosis en niet na drie weken, maar binnen drie maanden een tweede dosis. Na drie maanden zou het vaccin nog altijd voor 80 procent effectief zijn.

“We raden aan om prioriteit te geven aan de toediening van een eerste dosis wat beide vaccins betreft”, adviseerde professor Wei Shen Lim van het Comité voor Vaccinaties aan de Britse regering. ”Hierdoor kan het grootste aantal mensen het vaccin in de kortst mogelijke tijd krijgen en kan het grootste aantal mensenlevens beschermd worden.”