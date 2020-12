Troost je: dit zijn de coronaregels voor oud en nieuw in de rest van Europa

In Nederland simmen we over een vuurwerkverbod, maar we mógen in ieder geval nog naar buiten na tienen. Er zijn ook landen waar een avondklok geldt. Een overzicht van de regels elders in Europa.

Italië

In Italië gaat de avondklok om 22 uur in. Dat wil zeggen dat er daarna geen Italiaan meer buiten mag zijn. Ze mogen ook voor die tijd niet reizen tussen verschillende steden en het advies is om zo min mogelijk gasten te ontvangen.

Frankrijk

In Frankrijk mag je binnen samenkomen met zes volwassenen, maar vanaf 20 uur ‘s avonds moeten de Fransen binnenblijven.

België

De Belgen zijn een tikje minder streng, de avondklok geldt er vanaf middernacht. Ze mogen slechts één knuffelcontact ontvangen en vuurwerk is verboden.

Duitsland

Op veel plekken is vuurwerk verboden en er geldt een samenscholingsverbod buiten. Ook bij de oosterburen is het dus: binnenblijven met weinig mensen.

Verenigd Koninkrijk

In het VK gelden verschillende regels per regio, maar voor zo’n 18 miljoen Britten, waaronder de Londenaren, wordt het een uiterst sobere oud en nieuw. Zij mogen niemand bij zich thuis uitnodigen.

Zweden

Zweden houdt stug vol dat de bevolking zelf zijn verantwoordelijkheid kan nemen: er geldt geen avondklok en er is geen maximum aan het aantal gasten dat je mag ontvangen.

Spanje

In Spanje zijn de regels iets versoepeld vanwege oud en nieuw. Je mag er maximaal tien gasten uitnodigen en de avondklok gaat pas om 01.30 uur in.