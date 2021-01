Tienduizenden Nederlanders stoppen even met drinken van alcohol

Tienduizenden Nederlanders stoppen vrijdag een poosje met het drinken van alcohol. Zij doen mee aan de zevende editie van IkPas, een campagne van GGD's en verslavingsklinieken om mensen bewust te maken van hun gewoontegedrag rond alcohol. IkPas is in andere landen bekend als Dry January en duurt dertig dagen.

Volgens de organisatoren drinken heel veel mensen uit gewoonte elke dag een of twee glazen alcohol. Pas als ze daarmee stoppen, merken ze welk lichamelijk effect dat gewoontedrinken heeft. Uit vorige edities van IkPas is gebleken dat ruim 60 procent van de deelnemers zich fitter voelt na een alcoholvrije periode. Meer dan 50 procent slaapt beter en een derde van de deelnemers verliest gewicht. Zes maanden na de onthoudingsperiode dronken deelnemers gemiddeld 1,1 dag per week minder alcohol.

IkPas wordt herhaald tussen aswoensdag en de zondag voor Pasen. Dit jaar loopt die periode van 17 februari tot 29 maart. Onder katholieken is die tijd bekend als de vastenperiode. Het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn ondersteunt IkPas. Het ministerie is onlangs zelf begonnen met de campagne 'dranquilo', ofwel "kalm aan met drank, dat is beter voor de gezondheid."