Video: brandende mensen na vuurwerk in Rijswijk

In Rijswijk ontplofte een vuurwerkbom zo dicht bij omstanders, dat de kleding van die mensen vlam vatten, schrijft het De Telegraaf.

Een groep jongeren wilde een caravan in brand zetten. Dat liep even anders. De brandbom ging op een ongelukkig moment af, waarna de stunters zelf met brandende vloeistof werden overgoten.

Op beelden is goed te zien hoe kleding vlam vatte en medestanders het vuur doofden. Hoe het met de mannen gaat, is niet bekend.

Op een video die rond gaat op sociale media is te zien dat verschillende mensen in brand vliegen na een ontploffing bij een caravan vermoedelijk in Rijswijk. Check ons liveblog over explosies, en een man die zijn rechterhand kwijt is door afsteken vuurwerkhttps://t.co/wL784fAOtA pic.twitter.com/ZVNhBtk1At