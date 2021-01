PostcodeKanjer van 54,9 miljoen euro valt in Zuid-Holland

De PostcodeKanjer van 54,9 miljoen euro is gevallen in de provincie Zuid-Holland. In de winnende postcode spelen 17 deelnemers mee met in totaal 26 loten. Zij winnen ieder minimaal 1 miljoen euro.

Om ieder risico op verspreiding van het coronavirus te voorkomen, heeft de organisatie besloten af te zien van feestelijke activiteiten rondom de verdeling van de prijs en de winnende postcode van de PostcodeKanjer dit jaar niet bekend te maken op 1 januari. De winnaars worden op een persoonlijke manier op de hoogte van de winst gebracht. Het prijzengeld wordt binnen twee weken uitbetaald.

Naast 17 winnaars in de winnende postcode vallen ook deelnemers in de wijk in de prijzen. In totaal 4796 loten verdelen met elkaar de andere helft van de PostcodeKanjer van 54,9 miljoen euro. Dat betekent, dat deelnemers die meespelen met de winnende wijkcode per lot met het maximaal aantal Kanjerpunten 6100 euro winnen.