‘Elke dag slinkt de hoop dat ik weer koffie zal proeven’

Norman Mazel behoort tot de beste koffieproevers van Nederland. Maar hij werd besmet. In het ziekenhuis, nog wel. Hij verliest, zoals velen met corona zijn reuk en smaak. Elke dag, vertelt hij het FD, oefent hij zijn zintuigen, maar het herstel gaat tergend traag. Hij probeert de hoop niet te verliezen, maar houdt er rekening mee dat hij zijn werk nooit meer kan doen.

Aanvankelijk dacht Mazel nog dat de smaak en reuk ineens zouden terugkeren, ‘alsof een lichtschakelaar weer aangezet wordt’. ‘Het was in het begin een rare mengeling van niet willen accepteren dat dit me overkwam, en gelijktijdig vertrouwen dat het ook ineens weer goed komt.’ Dat kwam het niet, tot nog toe.

‘Het virus heeft zenuwcellen beschadigd, waardoor het misgaat met het verwerken van geuren en smaken’, legt Mazel uit. ‘Dat herstelt bij de meeste mensen in een paar weken, maar ik behoor tot de 10% bij wie het langer duurt.’ Na een jaar wordt volledig herstel zeer lastig, na twee jaar kun je het vergeten, was de boodschap van de arts.