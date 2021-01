Trump drong aan op wijzigen uitslag Georgia in zijn voordeel

President Donald Trump heeft er zaterdag bij een hoge verkiezingsofficial in de staat Georgia op aangedrongen genoeg stemmen te "vinden" om hem alsnog tot winnaar in de staat uit te roepen. Dat schrijft The Washington Post zondag op basis van een opname van het telefoongesprek dat Trump voerde met de minister van Binnenlandse Zaken van Georgia, Brad Raffensperger.

Trump probeerde met vleien, smeken en ten slotte door dreigementen met strafrechtelijke gevolgen zijn partijgenoot over te halen om zijn nederlaag tegen Joe Biden ongedaan te maken. De Democraat versloeg Trump in de swing state Georgia na twee hertellingen, die volgens Raffensperger "eerlijk en nauwkeurig" waren, zo hield hij de president voor in hun telefoongesprek van een uur.

Zonder met bewijzen te komen, beweert Trump al weken dat zijn nederlaag te wijten is aan grootschalige verkiezingsfraude. "Ik kan Georgia niet verloren hebben", zei Trump in het telefoongesprek meerdere malen. "Wij hebben met honderdduizenden stemmen gewonnen."