Australische gevluchte gevangene naakt gevonden in een boom tussen krokodillen

Een Australische voortvluchtige werd door vissers in de buurt van Darwin gevonden. Hij was naakt in een boom, midden in een gebied vol krokodillen. Vissers Cam Faust en Kevin Joiner waren op hun boot op krabben aan het vissen. “We begrepen niet wat hij daar deed”, vertelde Kevin Joiner aan Nine News. Bedekt met steken en insectenbeten legde de uitgedroogde voortvluchtige zijn redders uit dat hij de afgelopen dagen alleen slakken had gegeten en dat hij de weg was kwijtgeraakt tijdens een wandeling.

Eenmaal in het ziekenhuis werd hij weer onder politiebewaking geplaatst, verdacht van een gewapende overval..