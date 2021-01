China weigert WHO toegang voor onderzoek oorsprong coronavirus: ‘niet alleen visumkwestie’

Dat internationale experts nog niet zijn toegelaten tot China om de oorsprong van het coronavirus te onderzoeken, is "niet alleen een visumkwestie". Dat zei een woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, die aangaf dat nog steeds wordt gepraat over "de specifieke datum en de specifieke regelingen rond het bezoek van deze groep experts".

Het tienkoppige team van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zou eigenlijk begin januari naar China reizen. WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus maakte deze week bekend dat China nog steeds geen groen licht heeft gegeven voor de komst van de experts. Hij noemde dat "erg teleurstellend".

Onderzoek naar de herkomst van het coronavirus, dat wereldwijd inmiddels 1,8 miljoen levens heeft gekost, ligt politiek erg gevoelig. Zo hebben de Verenigde Staten de Chinese autoriteiten verweten niet transparant te zijn geweest over de oorspronkelijke uitbraak. President Donald Trump sprak herhaaldelijk over het "China virus". Chinese functionarissen hebben juist gesuggereerd dat de pandemie mogelijk in een ander land is begonnen.

Over de komst van de internationale experts, onder wie de Nederlandse Marion Koopmans, wordt al maanden onderhandeld. De woordvoerster van het Chinese ministerie noemde onderzoek naar de herkomst van het virus "ongelofelijk complex". Ze zei dat "noodzakelijke procedures" gevolgd moeten worden om te zorgen dat de missie van de deskundigen goed verloopt.