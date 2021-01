Senator dreigt partij te verlaten als Trump niet opstapt

De Amerikaanse senator Lisa Murkowski heeft als eerste Senaatslid van de Republikeinen openlijk het vertrek van president Donald Trump geëist, melden Amerikaanse media. De Senator uit Alaska dreigt haar partij te verlaten als deze zich niet van Trump losmaakt, zegt ze in de krant Anchorage Daily News.

"Ik wil dat hij ontslag neemt. Ik wil hem eruit hebben. Hij heeft genoeg schade aangericht", zei Murkowski, tijdens een interview in haar kantoor in het Capitool, niet ver van de plaats waar woensdag de gewelddadige inval van boze pro-Trump betogers plaatsvond. Daarbij vielen tot nu toe vijf doden en tientallen gewonden. Volgens de senator is de president schuldig aan het aanzetten tot het geweld deze week in het Capitool.

"Trump zegt dat hij niet komt opdagen bij de inauguratie. Hij is niet gefocust op wat er aan de hand is met Covid-19. Hij is of golfen of hij is in het Oval Office mensen aan het uitschelden die loyaal en trouw aan hem zijn geweest, zoals de vice-president. Hij wil daar niet blijven. Hij zit er alleen blijven voor de titel en zijn ego. Hij moet eruit. Hij moet het goede doen, maar ik denk niet dat hij in staat is om iets goeds te doen," zei Murkowski.

Murkowski is een van de meer gematigde Republikeinen in de Senaat. Ze hamert er in het interview op dat de Repubikeinen en Democraten hun meningsverschillen opzij moeten zetten en gezamenlijk op moeten trekken om belangrijke zaken geregeld te krijgen.