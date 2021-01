Tien baby’s omgekomen door brand in ziekenhuis in India

Tien baby’s werden zaterdag vroeg in een kraamafdeling in de Indiase deelstaat Maharashtra gedood toen een brand door een ziekenhuis raasde.

Het personeel redde zeven van de pasgeboren baby’s in het districtsziekenhuis van Bhandara, maar konden tien anderen niet meer bereiken, zegt Pramod Khandate, een senior arts tegen de Guardian.

Volgens rapporten waren de gestorven baby’s tussen een paar dagen en drie maanden oud.

“De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar onze medewerkers hebben de brand zo snel mogelijk geblust. Door de rook begonnen de baby’s te stikken, ‘zegt Khandate.

Er zijn vaker branden in Indiase ziekenhuis. In 2011 stierven meer dan 90 patiënten bij een inferno in een ziekenhuis in Kolkata . Bij een brand in een ziekenhuis in Ahmedabad in augustus kwamen acht coronapatiënten om het leven. Nog eens vijf Covid-19-patiënten stierven in november bij een brand in een kliniek in Rajkot.