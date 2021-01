Eerste geval van coronavariant in Mexico komt uit Nederland

Het eerste geval van de Britse variant van het coronavirus is in Mexico vastgesteld bij een 56-jarige Brit die van Amsterdam via Mexico-Stad naar het noordoostelijke Matamoros vloog. De man is ernstig ziek geworden meldden de gezondheidsautoriteiten.

Hij arriveerde al op 28 december in de hoofdstad en vloog een dag later naar de grensstad Matamoros. Hij werd in Matamoros bij het bedrijf waar hij werkt positief getest. Hij had de hele reis nergens last van gehad. Maar hij moest 4 januari in een lokaal particulier ziekenhuis worden opgenomen. De Britse variant van het virus is besmettelijker dan het oorspronkelijke, maar niet gevaarlijker.

Vooralsnog is bij geen van de andere vliegtuigpassagiers op de vlucht van Mexico-Stad naar Matamoros besmetting vastgesteld. Van hen zijn 45 negatief getest op het coronavirus en twaalf anderen zijn nog niet getraceerd. Mexicaanse media meldden dat de patiënt zaterdag nog op de intensive care lag, maar dat het niet bekend is hoe het nu met hem gaat.

De Mexicaanse autoriteiten maakten zondag pas melding van dit geval. Het is niet bekendgemaakt waar hij werkzaam is en waarom de Brit vanuit Amsterdam naar Mexico is vertrokken.