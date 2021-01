Mitch McConnell: daden Trump ‘impeachbaar’

De Amerikaanse president heeft rond de bestorming van het Capitool vorige week overtredingen begaan waarvoor hij met de impeachmentprocedure kan worden afgezet, heeft de Republikeinse senaatsfractieleider Mitch McConnell gezegd volgens The New York Times. McConnell zou er zelfs blij mee zijn dat de Democraten een afzettingsprocedure gaan opstarten, zeggen ingewijden.

McConnell, die het in de eerste impeachmentprocedure tegen Trump nog voor de president opnam, kan een belangrijke rol spelen in de komende procedure. Volgens Chuck Schumer, de fractieleider van de Democratische minderheid in de Senaat, is McConnells goedkeuring nodig om de Senaat bijeen te roepen om te stemmen over het afzetten van president Trump, die bij een succesvolle procedure ook geen presidentskandidaat kan zijn in 2024.

Voordat de Senaat überhaupt over impeachment gaat stemmen, moet er in het Huis van Afgevaardigden, het lagerhuis van het Amerikaanse parlement, een aanklacht tegen Trump worden geformuleerd, die ook voldoende steun moet krijgen om te worden doorgestuurd naar de Senaat. Omdat de Democraten de meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden is de kans dat dat lukt aanzienlijk.

Daarnaast heeft de Republikeinse fractieleiding in het Huis van Afgevaardigden besloten geen druk op de fractieleden uit te oefenen om tegen impeachment te stemmen. Ook mogen de Republikeinen naar eigen inzicht bepalen of ze voor of tegen een resolutie stemmen die vicepresident Mike Pence oproept om Trump zijn bevoegdheden af te nemen. Beide kwesties zijn "gewetensvragen", aldus een fractiemedewerker.

Volgens CNN wordt er woensdag in het Huis gedebatteerd over de impeachment, en wordt er dan waarschijnlijk ook over gestemd.