Nederlandse zorg wankelt: minder dan helft van operaties wordt nog uitgevoerd

Naast corona speelt zich nog een ander drama af in de ziekenhuizen: vele duizenden operaties, behandelingen en onderzoeken zijn uitgesteld. En of dat ooit wordt ingehaald is maar de vraag. Ziekenhuizen draaien op minder dan de helft van hun normale operatiecapaciteit, schrijft het AD.

Sinds eind december worden alleen hartoperaties uitgevoerd die binnen 24 uur of een week moeten gebeuren. Als er een termijn van 4 tot 6 weken voor staat, wordt de behandeling uitgesteld. Er zijn in 2020 bijna 2000 minder hartoperaties uitgevoerd dan een jaar eerder. “Het grote probleem is dat voor openhartoperaties één op één een ic-bed nodig is’’, zegt cardioloog Bert van Rossum, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie tegen de krant. “Iedere patiënt moet na een operatie bijkomen op de intensive care. Bij een deel van de patiënten wordt daarom gekozen voor een suboptimale oplossing, zoals een dotterbehandeling. De vraag is wat er op termijn met die patiënten gebeurt.’’

Veel kankerbehandelingen gaan, weliswaar met vertraging, wel door. Oncoloog Haiko Bloemendal, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie: “Normaal starten we binnen twee tot drie weken na diagnose met behandelen, nu is dat geregeld acht weken. Volgens de wetenschap heeft dat geen effect op de uitkomst, maar voor patiënten is langer wachten natuurlijk ontzettend vervelend.’’ Bezorgd is hij over de uitgestelde bevolkingsonderzoeken. Er waren een kwart minder diagnoses het afgelopen jaar.

In totaal gaan duizenden levens en tienduizenden of honderdduizenden gezonde levensjaren verloren door uitgestelde zorg. Tijdens de eerste golf ging een kwart van de behandelingen van de twaalf grootste specialismen niet door, concludeerde het RIVM. Cijfers over de tweede golf zullen waarschijnlijk nog somberder zijn.