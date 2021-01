‘Vergeten handtekening kost België tijdelijk 2,5 miljoen vaccins’

Een vergeten handtekening dreigde België 2,5 miljoen doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin te kosten. De fout kon volgens nieuwsblad Knack worden rechtgezet, maar zorgde wel voor veel ophef.

Het ging volgens het magazine mis toen de Europese Commissie vorige maand een optie nam op de aankoop van 100 miljoen coronavaccins. Die middelen kunnen dan later worden verdeeld over de lidstaten. België wilde ook meedoen, maar de topman van toezichthouder FAGG zou zijn vergeten op tijd een deelnamedocument te ondertekenen.

De gevolgen van die fout zouden pas duidelijk zijn geworden toen het al te laat was. De aankoopprocedure liep rond de jaarwisseling af en daarna kon België zich niet meer inschrijven. Daardoor dreigde het land naast 2,5 miljoen vaccins te grijpen.

Geluk

Premier Alexander De Croo zou zich genoodzaakt hebben gezien zich met de zaak te bemoeien. Hij polste naar verluidt of vaccins konden worden overgenomen van Duitsland, maar daar werd de boot afgehouden.

België had echter geluk. De blunder kon worden rechtgezet toen de Europese Commissie begin januari weer ging onderhandelen met Pfizer en BioNTech. "We hebben het probleem opgelost en België zit terug op de Europese trein. Er is geen impact voor ons land op het aantal vaccins, evenmin op de timing van de levering", laat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke weten aan Knack.