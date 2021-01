Vaticaan vaccineert eerste daklozen in Rome

Het Vaticaan is woensdag begonnen met het vaccineren van daklozen in Rome. In de Paus Paulus VI Aula, een zaal waar de paus normaal elke week audiëntie ontvangt, kregen 25 daklozen een prik.

De vaccinaties stonden onder leiding van de 57-jarige kardinaal Konrad Krajewski, die zicht ontfermt over de daklozen in Rome. De komende dagen zullen er meer daklozen worden gevaccineerd.

Eerder deze maand zei paus Franciscus dat iedereen zich moet laten inenten. "Je gokt met de levens van anderen", aldus de Argentijnse paus. De 84-jarige Franciscus en zijn 93-jarige voorgang Benedictus zijn vorige week ingeënt met een coronavaccin.