Niet meer, maar minder zelfdodingen in coronatijd

Er waard een verhaal door het land dat er een golf zelfmoorden door het land spoelt, omdat veel mensen de coronamaatregelen niet verdragen.

In tegenstelling tot wat psychiaters van de Amsterdamse GGD en de crisisdienst hadden verwacht, nam het aantal suïcidepogingen af sinds de coronapandemie. Er zullen ongetwijfeld voorbeelden zijn van mensen die uit het leven stappen, omdat het sociaal isolement de druppel was die hen de dood indreef.

“We hadden dan ook verwacht dat de acute psychiatrische klachten zouden toenemen door het coronavirus en de daaropvolgende maatregelen,” zegt Christelle van der Meer, psychiater van de Amsterdamse GGD tegen Het Parool.

Bij kinderen is dat inderdaad gebeurd, maar bij volwassenen blijkt in Amsterdam het tegenovergestelde het geval. De afgelopen tijd zijn fors minder suïcidepogingen gedaan. Vorig jaar oktober daalde het aantal tot onder de 25; dat is het laagste punt in de afgelopen drie jaar

In de kliniek van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA) in de Eerste Constantijn Huygensstraat is het ook niet drukker geworden, zegt psychiater en manager Jeroen Zoeteman.