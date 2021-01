Engeland verhoogt boete voor bezoek huisfeestje tot 900 euro

Wie in Engeland een lockdownfeestje bezoekt kan vanaf volgende week een boete van 800 pond (900 euro) krijgen. Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel heeft deze verviervoudiging aangekondigd in een poging naleving van de regels af te dwingen nu het virus in het land steeds meer slachtoffers eist.

De maatregel geldt voor mensen die huisfeestjes van meer dan vijftien mensen bijwonen. De organisator van een huisfeestje kan nog veel zwaarder worden bestraft. Agenten hebben de afgelopen tijd boetes tot wel 10.000 pond uitgedeeld. Wie niet betaalt kan voor de rechter komen, die nog veel hogere boetes kan opleggen.

In de andere delen van het Verenigd Koninkrijk - Schotland, Wales en Noord-Ierland - liggen de geldstraffen veel lager. Daar is de eerste boete 60 pond (67 euro). In Nederland bedraagt die 95 euro. Tot oktober was het 390 euro, maar dat werd op aandringen van de Tweede Kamer verlaagd zodat de overtreding niet meer tot een strafblad leidt.