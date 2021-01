Bewoners van kleine woonvormen krijgen eerste coronaprik

Een nieuwe groep wordt gevaccineerd tegen het coronavirus. Op maandag begint het inenten van kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die in kleinschalige woonvormen wonen. Dat zijn locaties die geen instellingsarts hebben, dus wordt de vaccinatie uitgevoerd door huisartsen. In totaal gaat het om ongeveer 77.000 mensen.

De eerste prik wordt gegeven op een locatie in Zoetermeer. Ook in Twente en Deventer worden deze mensen gevaccineerd. Later volgt de rest van het land. Deze personen krijgen het vaccin dat door farmaceut Moderna is ontwikkeld.

Op 6 januari werd de eerste persoon in Nederland gevaccineerd. Sindsdien is begonnen met het inenten van medewerkers van verpleeghuizen, artsen en verpleegkundigen van de acute zorg, ambulancepersoneel en de bewoners van grotere verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg. Op vrijdag werden de eerste huisartsen gevaccineerd en in de loop van deze week krijgen de eerste thuiswonende 90-plussers hun vaccinaties. Later volgen 85- tot 90-jarigen.