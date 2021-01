‘Holleeder probeerde moord op Cor van Hout te voorkomen’

Willem Holleeder zit niet achter de liquidatie van zijn gewezen ‘bloedgabber’ Cor van Hout. Dat zegt de veroordeelde huurmoordenaar Jesse R. te hebben gehoord van de onbekend gebleven man die Van Hout zou hebben doodgeschoten. R. (52) getuigde maandag in het proces in hoger beroep tegen Holleeder, in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol.

R. wilde de naam van de veronderstelde schutter niet noemen. Hij duidt hem aan als ‘Jantje’. Volgens Jantje heeft Holleeder er juist alles aan gedaan om te voorkomen dat Van Hout zou worden vermoord, aldus R. Cor van Hout is geliquideerd in opdracht van crimineel John Mieremet. Jantje moest die opdracht aannemen, omdat hij schulden had bij Mieremet, aldus R.

Jesse R. is zelf veroordeeld tot levenslang in het liquidatieproces Passage. Hij is schuldig bevonden aan directe betrokkenheid bij een reeks liquidaties, hetzij als organisator, hetzij als schutter. R. heeft altijd ontkend of gezwegen. Van een aantal liquidaties in Passage beschouwt het Openbaar Ministerie Holleeder als opdrachtgever. De rechtbank heeft hem veroordeeld tot levenslang. Holleeder probeert dat vonnis in hoger beroep ongedaan te maken.

Passagedossier

De moord op Van Hout vormde geen onderdeel van het zeer omvangrijke Passagedossier. De uitvoerders van de moord zijn vooralsnog niet gepakt of vervolgd. Politie en justitie hebben wel potentiële verdachten in het vizier gehad. Ook van Jesse R. wordt gezegd dat hij een rol bij de moord zou hebben gespeeld. "Ik ben daar niet bij betrokken geweest", zei R. maandag op vragen van het gerechtshof.

Cor van Hout werd op 24 januari 2003 op klaarlichte dag geliquideerd in de Dorpsstraat in Amstelveen, na een lunch in een Chinees restaurant. Vanaf een voorbijrijdende motor is een machinepistool op hem leeggeschoten door de passagier achterop. Van Houts metgezel Robert ter Haak werd ook geraakt en bezweek later in een ziekenhuis aan zijn verwondingen.

John Mieremet

De verklaring van R. past in de visie van Holleeder en zijn advocaten: Mieremet (geliquideerd in Thailand in 2005) is de opdrachtgever van de moord op Van Hout. Mieremet zou ook het brein zijn achter twee eerdere, mislukte aanslagen op het leven van Van Hout.

Behalve Jantje wilde R. ook een paar andere relevante namen niet noemen, uit vrees voor represailles. Wat hij wél verklaarde, zo verzekerde hij het hof, was de waarheid. "Ik heb een principe: of ik spreek de waarheid, of ik zwijg."

Dinsdag verschijnen twee andere getuigen voor het hof. Daarna ligt het proces tegen Holleeder stil tot 29 maart.