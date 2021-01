Update 1: rellen in Rotterdam, Amsterdam, Zwolle, Geleen, Alphen, Amersfoort, Helmond en Best

Nog voor de avondklok is ingegaan zijn op veel plaatsen al rellen uitgebroken. Het ergst lijken ze in Rotterdam, waar ook winkels worden geplunderd. Ook in Amersfoort treedt de politie op vanwege onrust op straat. Zo is een auto door onbekenden op zijn kant gezet. De politie is aanwezig om de situatie weer tot rust te krijgen.

In Helmond is de sfeer grimmig. Een bushokje aan de Hobbemalaan ligt aan diggelen. Ook wordt er met vuurwerk en stenen gegooid.

Samenvatting. Jongeren met vuurwerk van kruising gejaagd Molukkenstraat- Insulindeweg. Aantal arrestaties. Nu weer rustig. pic.twitter.com/dOQExjm1bB — Martin van Norel (@MartinvNorelRTL) January 25, 2021

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema roept ouders in de stad op hun jongeren binnen te houden uit vrees voor nieuwe rellen. We zijn overal op voorbereid en zullen dit niet accepteren”, zei ze tegen de lokale zender AT5. ,,En ik zou tegen diegene willen zeggen die het overweegt: doe het niet. Want je maakt een ravage van je eigen stad, de stad waar je van houdt. Tegen ouders zou ik willen zeggen: houd je jongeren binnen.”



Het Openbaar Ministerie heeft in het begin van de avond laten weten dat tegen verdachten hoge straffen zullen worden geëist en dat wie wordt veroordeeld een strafblad heeft

