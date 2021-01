Aantal nieuwe besmettingen Duitsland neemt weer toe na afname

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus dat in het afgelopen etmaal in Duitsland is vastgesteld, neemt weer toe na een paar dagen afname. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, heeft woensdagochtend 13.202 nieuwe besmettingen gemeld, meer dan het dubbele van het aantal van dinsdag.

Sinds vorige week donderdag nam het aantal nieuwe besmettingen in Duitsland af. Het is de gewoonlijke trend in Duitsland dat tijdens en vlak na het weekend lagere cijfers worden gemeld en hogere cijfers naarmate de week vordert. In totaal zijn er bij de oosterburen 2.121.279 coronabesmettingen vastgesteld sinds de uitbraak van de pandemie.

In het afgelopen etmaal overleden er in de Bondsrepubliek nog eens 982 personen aan de gevolgen van Covid-19. Het totale aantal coronadoden staat er nu op 53.972.