Buitenlandcorrespondenten bekritiseren ons coronabeleid: ‘Overheid voedt onvrede en wantrouwen’

Nederlanders mogen graag denken in een beter land te leven dan menig andere EU-burger. Maar na de toeslagenaffaire, het falende coronabeleid, de trage vaccinaties en de rellen, beginnen veel mensen daaraan te twijfelen. Het AD verzamelde reacties van buitenlandcorrespondenten, die benadrukken hoe slecht Nederland het doet.

Polderen in crisistijd

Correspondent Matt Steinglass van The Economist zegt bijvoorbeeld: “De hele Nederlandse corona-aanpak heeft mij verbaasd. Nederland doet het echt heel slecht. Dat alleen Bulgarije minder mensen heeft gevaccineerd, is géén prestatie. Als ik mijn familie en vrienden in de VS vertel dat Nederland het qua besmettingen nauwelijks beter doet dan de VS, kunnen ze me amper geloven.’’

Steinglass benadrukt een al vaker genoemd Nederlands probleem: polderen werkt niet in crisistijd. “De overheid vormt comités van deskundigen om beleid te ontwikkelen, zoals nu het OMT. Maar hun advies moet dan aangepast worden door veel gedecentraliseerde instanties. Bij langlopende processen werkt dat polderen uitstekend, maar in een crisis niet. Zo krijg je halfslachtige maatregelen waar steeds meer onvrede over ontstaat.’’

Gewone burger

Ook New York Times-correspondent Thomas Erdbrink is kritisch. Hij keerde na twintig jaar Iran afgelopen voorjaar terug naar Nederland. “Al die tijd had ik Nederland geïdealiseerd. Het viel me al gauw op dat hier veel is veranderd.’’ Hij verklaart de falende corona-aanpak: “Nederland is een goed georganiseerde democratie. Maar wel met een probleem: het land is overgereguleerd. Er zijn talloze instanties en die werken elkaar tegen. Dat uit zich nu in de coronacrisis, maar ook in de kinderopvangtoeslagaffaire. Als gewone burger kom je er niet meer tussen. Zie bij de gemeente, de Belastingdienst of in een ziekenhuis maar eens iemand aan de telefoon te krijgen die je probleem voor je op kan lossen. Dat voedt gevoelens van onmacht en daar komt wantrouwen uit voort. Wantrouwen tegen de overheid uit zich overal ter wereld hetzelfde: in protesten.’’