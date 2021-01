Martien (90) krijgt de prik, haar man Piet (88) nog niet

Piet Haveman (90) was blij toen de uitnodiging bij de post zat dat hij en zijn vrouw Martien (88) aan de beurt waren voor de prik. Dacht hij. Want alleen Piet is welkom. Hij hoort bij 90+, zijn vrouw bij 80+. En dus moeten ze niet twee keer naar de priklocatie scharrelen, maar 4 keer

In de Volkskrant klagen ze over de ‘absurde bureaucratie. De reis naar de GGD is voor het echtpaar een hele onderneming. Zij wonen in het noorden van de stad Groningen, de vaccinatielocatie MartiniPlaza is aan de andere kant van de stad. Beiden steunen op een rollator bij het lopen.