Amerikanen kopen record aantal wapens…uit angst voor geweld

Sinds de verkiezing en Joe Biden tot president, en helemaal sinds de bestorming van het Capitool kopen record aantallen Amerikanen wapens. De groei van de wapenverkoop begon al in maart vorig jaar. In de hele wereld werd Wc-papier gehamsterd. In de VS gebeurde dat ook met wapens

Volgens de Washington Post lag de omzet in januari 2021 80 procent hoger dan normaal in januari.

Naast angst voor rellen speelt ook mee dat wapenliefhebbers verwachten dat Biden de wetgeving rond wapenbezit strenger zal maken.

“De mensen die zeiden dat ze nooit een wapenbezitter zouden worden, vertrouwden erop dat de politie hen zou beschermen, en dat waanidee is weg,” zegt een handelaar