IC-baas wil minder coronapatiënten op ic: ‘Het klinkt lief wat we doen, maar het is juist ánti-sociaal’

De zorg wordt oneerlijk verdeeld vindt Armand Girbes. Het hoofd ic van het Amsterdamse UMC vindt dat niet elke coronapatiënt zomaar recht heeft op een ic-bed. “Alsof coronapatiënten zieliger zijn dan andere patiënten. Dat is onrechtvaardig,” zegt de hoogleraar intensive caregeneeskunde tegen het AD.

Stadium verder

Er zijn veel patiënten die langer moeten wachten op zorg. “Mensen die hun operatie uitgesteld zien worden, of die nog niet weten dat ze kanker hebben. Van collega’s in Parijs hoor ik dat vrouwen die met borstkanker op de mammapoli komen, vaak een stadium verder in hun ziekte zijn dan vrouwen die daar een jaar geleden kwamen.”

“Het is moeilijk om het in cijfers uit te drukken, want vaak zijn die er nog helemaal niet. Iemand die nu geen heup- of knieoperatie krijgt, blijft daardoor langer slecht mobiel, en kan trombose ontwikkelen, of een longembolie, of heel erg vallen. Heel veel schade blijft onbenoemd en ongeteld. Veel zal zich ook pas in de komende jaren openbaren. Over twee of drie jaar gaan we evalueren, dan komen er commissies. Die gaan de conclusies trekken die ik al sinds vorig jaar maart trek. Dat kan ik je nu al zeggen.”

Passieve keuze

De ic-baas vindt het erg dat zorg niet eerlijk wordt verdeeld. “Daar kan ik me heel boos om maken. We kijken alleen maar naar Covid, elke dag. We melden elke dag de coronacijfers, maar ik zie nooit de cijfers van oplopende wachtlijsten, van operaties die niet doorgaan. Er is een focus op een klein gedeelte van de zorg, de Covid-patiënt. Maar de tegenhanger, al die mensen die een jaar geleden nog wel in het ziekenhuis lagen en nu niet meer, die brengen we nauwelijks in beeld. Daardoor kijken we nauwelijks naar het geheel. En dat geheel is: we hebben meer patiënten dan beschikbare bedden. Als intensivist weet ik heel goed wat dat betekent. Dan moet je keuzes maken. Net zoals vroeger, de afweging maken: hoe ga je de capaciteit die we hebben eerlijk verdelen over álle patiënten. Maar dat doen we niet. We maken een passieve, oneerlijke keuze, door te laten gebeuren dat de ic’s vol liggen met coronapatiënten, en de overige zorg af te schalen. Alsof coronapatiënten zieliger zijn dan andere patiënten. Dat is onrechtvaardig.”

Verdeling vaccins

Girbes vindt ook de vaccinverdeling niet goed. “Mensen die bijna aan het einde van hun leven zijn, soms al dement, krijgen een vaccin. Dat klinkt heel barmhartig, en lief. Net zoals het heel barmhartig klinkt dat we de coronazorg nu steeds voor laten gaan op andere zorg. Maar als je goed nadenkt is het anti-sociaal, ik heb uitgelegd waarom. Ik vrees dat we in onze luxe maatschappij niet in staat zijn, nooit geleerd hebben, om dit soort keuzes te maken. De politiek ook niet. Niemand durft te zeggen: we moeten minder coronapatiënten toelaten op de ic. Iedereen vlucht, kijkt de andere kant op, terwijl het probleem levensgroot is.”