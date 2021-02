Arts die Navalni behandelde in Siberië plotseling overleden

De arts die Kremlincriticus Aleksej Navalni behandelde in het ziekenhuis van Omsk nadat hij was vergiftigd is op 55-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse televisiezender CNN meldt op basis van het ziekenhuis dat er geen details over de doodsoorzaak zijn vrijgegeven.

Sergej Maksimisjin behandelde Navalni toen de oppositieleider in augustus vorig jaar binnenkwam na te zijn vergiftigd met het zenuwgif novitsjok. Maksimisjin was een van de belangrijkste artsen in het ziekenhuis in de Siberische stad.

Een naaste medewerker van Navalni, Leonid Volkov, sluit niet uit dat de arts moedwillig om het leven is gebracht. "Maar de Russische gezondheidszorg is erg slecht en het is niet ongewoon voor artsen van zijn leeftijd om plotseling te overlijden. Ik denk dan ook dat er geen onderzoek wordt ingesteld naar zijn dood."

Navalni werd vanuit Omsk naar Berlijn gevlogen, waar hij verder werd behandeld. Dinsdag werd hij veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf voor het schenden van afspraken over zijn voorwaardelijke vrijlating in de periode dat hij in Duitsland verbleef.