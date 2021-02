Britse expert: ‘Grote festivals hebben ook komende jaren last van strikte maatregelen’

Festivals, grote evenementen, maar ook bruiloften met veel buitenlandse gasten, ze zullen ook de komende jaren niet zonder beperkende maatregelen worden georganiseerd. Dat zegt de Britse professor epidemiologie Tim Spector van het Londense King’s College op Times Radio.

Hij noemt het Cheltenham Festival, voor internationale paardenraces, als voorbeeld. “Ik zie niet hoe we plots weer een Cheltenham Festival organiseren zonder strikte maatregelen. Ik zie ook niet voor me hoe we grote bruiloften houden met mensen uit de hele wereld. Ik denk dat die dingen voor de komende jaren voorbij zijn.”

Spector vervolgt: “Daar moeten we aan wennen en het maakt het mogelijk om de dingen die we echt willen doen makkelijker en sneller toe te staan.” Ook de gewone coronamaatregelen blijven nog wel even bestaan. “Social distancing, mondmaskers, handen wassen,… Dat kost allemaal weinig moeite. Hoe meer we dat blijven doen, hoe meer op termijn mogelijk wordt.”

Wel kan de horeca relatief snel weer open, denkt Spector. “Dit is een puur persoonlijk standpunt, maar ik denk dat het veiliger is om bier te drinken op het terras van een café dan bij iemand thuis. De meeste zaken houden zich prima aan de regels. Als de tafels goed ontsmet worden en de klanten voldoende afstand bewaren, zie ik geen bezwaar.”