Gemeenten sluiten natuurijs af bij te grote drukte

Als er de komende dagen te veel liefhebbers van natuurijs naar de Friese meren komen, zullen gemeenten de toegang naar dat ijs afsluiten. Dat hebben de Friese gemeenten en de Veiligheidsregio Fryslân met de besturen van natuurijsclubs afgesproken. Hetzelfde geldt voor het ijs op de grote meren in de Kop van Overijssel. De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond KNSB adviseert alle schaatsers maandag dringend om natuurijs op een vijver, plas of sloot in de eigen omgeving op te zoeken.

"Voorlopig klotst het water hier nog in de gracht", aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Fryslân maandag. "Maar als het zover is dat het ijs sterk genoeg is, zullen de regio en de gemeenten alle waarschuwingen en adviezen nog eens op alle mogelijke manieren uitdragen. De handhaving op en bij het ijs zal niet anders zijn dan die in bossen en op het strand: als het te druk wordt, kan een burgemeester toegangswegen of parkeerplaatsen laten afsluiten."

De KNSB wijst er maandag op dat reizen naar de favoriete grote meren in Overijssel en Friesland vanwege de coronamaatregelen ongewenst is. Volgens de bond wordt bovendien de kwaliteit van het ijs op open water niet gecontroleerd, omdat er vanwege corona ook geen toertochten worden georganiseerd. Dat betekent dat waarschuwingen voor wakken en zwakke plekken ontbreken. "Denk dus drie keer na voor je ergens anders dan bij een ijsclub of op een bekende vijver of sloot gaat schaatsen", waarschuwt de bond, mede namens het ministerie van Sport, sportkoepel NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten.

Ook de natuurijsbanen moeten zich aan de coronaregels houden. De veiligheidsregio's bekijken per baan hoeveel schaatsers er maximaal tegelijk op het ijs mogen zijn. Kleedkamers bij ijsbanen zijn gesloten en het is niet de bedoeling dat mensen "voor de gezelligheid" bij de baan blijven staan. Koek-en-zopie is bij Friese ijsbanen wel toegestaan, maar in de Kop van Overijssel niet. Op de website van de KNSB wordt informatie bijgehouden over schaatsen op natuurijsbanen.