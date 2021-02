Het aantal 100-plussers neemt toe: ze wonen vooral in deze landen

Dit jaar zijn er naar verwachting 573.000 mensen honderd jaar of ouder. Ter vergelijking: begin jaren tachtig bedroeg het aantal eeuwelingen nauwelijks 50.000. In de Verenigde Staten wonen de meesten 100-plussers, gevolgd door Japan.

Ook de alleroudste mens ter wereld woont in Japan. Kane Tanaka is 117 jaar oud. Zij is de oudste vrouw, de oudste man komt uit Spanje: Saturnino de la Fuente werd maandag 112 jaar oud.

In Frankrijk, Spanje en Italië wonen met 0,03 procent de meeste 100-plussers van Europa. Maar de Japanners spannen de kroon: 0,06 procent van de mensen is er boven de 100. Ook in Uruguay, Hongkong en Puerto Rico leven relatief heel veel eeuwelingen. Tegen 2050 zullen er wereldwijd zo’n 3,7 miljoen mensen 100 jaar of ouder zijn.

De Japanners en de inwoners van de mediterrane landen staan bekend om hun gezonde dieet bestaande uit veel vis, peulvruchten, noten, groenten en fruit. Het zou een verklaring kunnen zijn voor het grote aantal 100-plussers. Maar zoveel oude mensen is niet alleen maar positief. Japan heeft al jaren grote moeite om de economie op peil te houden door de vergrijzende bevolking in combinatie met een laag geboortecijfer.

In Nederland wonen volgens de laatste cijfers een kleine 2200 mensen die minstens een eeuw oud zijn. 85 procent van hen is vrouw. Het CBS verwacht dat het aantal 100-plussers gaat stijgen tot 3400 in 2029 vanwege een kleine geboortegolf na de Eerste Wereldoorlog.

Het aantal 100-plussers neemt wereldwijd toe:

Hier vind je de meeste 100-plussers: