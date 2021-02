Bijna 4500 nieuwe coronagevallen

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 4472 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal in ongeveer twee weken. In de voorgaande dagen viel het cijfer heel laag uit vanwege de sluiting van teststraten in verband met het winterweer. Het is niet bekend hoeveel mensen die zich toen niet konden laten testen, inmiddels alsnog zijn getest.

Op maandag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bijna 2300 positieve tests, op dinsdag bijna 1800 en op woensdag iets meer dan 3200. In de afgelopen zeven dagen zijn iets meer dan 24.000 besmettingen vastgesteld en geregistreerd, gemiddeld 3440 per dag.

Amsterdam telde afgelopen etmaal 248 positieve tests. In Rotterdam kwamen 153 besmettingen aan het licht en in Den Haag 120. Daarna volgen Zaanstad met 67 nieuwe gevallen, Purmerend (63), Katwijk (62) en Utrecht (59).

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen door corona steeg afgelopen etmaal met 74 en dat is vergelijkbaar met voorgaande dagen. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden, want die informatie komt soms pas na een tijdje binnen.

Bijna een jaar geleden werd het eerste coronageval van Nederland vastgesteld. Sindsdien zijn meer dan een miljoen Nederlanders positief getest. Het aantal sterfgevallen nadert de 15.000.