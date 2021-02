Er zijn steeds meer enig kinderen: Van één kind word je gelukkiger dan van twee

Steeds meer ouders kiezen ervoor om het bij één kind te houden. Dat is helemaal niet zo’n gek idee: het is beter voor je relatie en voor je eigen levensgeluk, blijkt uit onderzoek, waarover de Volkskrant schrijft.

Van alle vrouwen die in 1985 zijn geboren krijgt bijna 19 procent maar één kind, ruim 41 procent krijgt er twee en 22 procent krijgt drie of meer kinderen. Ter vergelijking: in 1935 kreeg nog maar 10 procent één kind.

Het aantal enig kinderen neemt dus toe, toch krijgen moeders met één kind nog steeds vaak de vraag wanneer de tweede komt en als die niet komt, waarom dan niet. Deze moeders hebben de wetenschap aan hun zijde. Talloze studies komen tot de conclusie dat enig kinderen even gelukkig, sociaal en succesvol zijn als kinderen met broertjes en zusjes.

Gelukkiger

Bovendien zijn ouders zelf juist gelukkiger als ze het bij één nakomeling houden. Ook hun relatie vaart er wel bij. “De kwaliteit van de relatie gaat onmiskenbaar achteruit bij een tweede kind. Het wordt gewoon moeilijker wanneer er meer kinderen komen. Er is zoveel stress, zoveel werk dat je als ouders moet doen,” zegt Judith Dubas, hoogleraar ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht, die veel onderzoek deed naar het onderwerp.

Studies ondersteunen haar stelling: uit een Amerikaanse meta-analyse uit 2003 blijkt dat ouders met elk kind een beetje minder tevreden worden over hun relatie. Voor hoogopgeleiden en vrouwen geldt dat nog sterker.

Maar niet alleen de relatie, ook het algehele geluksniveau heeft te lijden onder de uitdijende kinderschare: hoe meer kinderen, hoe minder gelukkig bleek uit een studie uit 2011 in 86 landen. Naarmate er meer kinderen komen, daalt het geluksniveau. De gelukspiek die ouders ervaren bij het eerste kind, blijft bij de volgende kinderen uit.

Emancipatie

‘s Lands bekendste geluksprofessor Ruut Veenhoven noemt dat goed nieuws. “Vaak wordt nog gedacht: hoe meer kinderen, hoe beter. Het is goed om dat misverstand de wereld uit te helpen. Immers, het is niet goed voor moeder aarde om veel kinderen te krijgen. En ook niet voor de vrouwenemancipatie.”

Kanttekening is natuurlijk wel dat het om gemiddeldes gaat. De een vindt een groot gezin het mooiste wat er is, terwijl de ander het met één kind al druk genoeg heeft.