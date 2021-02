Aanklager onderzoekt telefoontje senator VS over verkiezingen

Een openbaar aanklager in de Amerikaanse staat Georgia onderzoekt een telefoontje van Republikeinse senator Lindsey Graham over de verkiezingsuitslag aan Brad Raffensperger, die als bestuurder de hoogste politiek verantwoordelijke is voor de verkiezingen in de zuidelijke staat die nipt naar Joe Biden ging. Raffensperger klaagde na het telefoongesprek dat Graham hem onder druk had willen zetten. Het gesprek wordt onder de loep genomen als onderdeel van een justitieel onderzoek naar oud-president Donald Trump, meldt The Washington Post.

De aanklagers willen weten of Trump de verkiezingswetten van Georgia heeft overtreden door na de verkiezingen de autoriteiten van die staat onder druk te zetten. Ook Trump belde Raffensperger om hem onder druk te zetten. Trump probeerde zo de verkiezingsuitslag in de staat te laten wijzigen, om alsnog de overwinning van de presidentsverkiezingen op 3 november te kunnen claimen. Aanklagers in Georgia hebben overheidsfunctionarissen gevraagd om alle documenten over de zaak te bewaren, meldde The New York Times eerder.

In zijn telefoontje aan Raffensperger medio november vroeg senator Graham onder meer of partijdigheid stembureaumedewerkers ertoe kan hebben aangezet om briefstembiljetten te accepteren waarbij de handtekeningen niet klopten. Graham zou Raffensperger ook hebben gevraagd of hij de bevoegdheid heeft om een groot aantal briefstemmen in de staat ongeldig te verklaren in bepaalde districten.

Meerdere wetsovertredingen

Graham, een trouwe bondgenoot van oud-president Trump, heeft altijd ontkend dat hij Raffensperger onder druk probeerde te zetten om op onrechtmatige wijze stemmen ongeldig te verklaren.

Volgens deskundigen heeft Trump mogelijk meerdere verkiezingswetten overtreden, waaronder samenzwering om verkiezingsfraude te plegen. Daarop staan boetes en ook een gevangenisstraf.

Momenteel is tegen Trump een tweede impeachmentprocedure in de Senaat gaande, een historische primeur. De Democraten beschuldigen de oud-president ervan dat die zijn aanhangers heeft opgehitst op 6 januari het Capitool te bestormen, waar het parlement toen bijeen was om de verkiezingszege van Joe Biden te bekrachtigen. Inzet voor de Democraten is om met de impeachmentprocedure te verhinderen dat Trump zich nog een keer verkiesbaar kan stellen.