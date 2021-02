Vaccinatie Israël toont aan: Pfizer-vaccin zeer effectief

De massale inentingscampagne tegen corona in Israël toont aan dat het Pfizer/BioNTech-vaccin werkt. Dat schrijft The Jerusalem Post. Uit onderzoek blijkt dat minder dan 0,1 procent van de tweemaal gevaccineerden toch nog ziek wordt. Het vaccin is voor 93 procent effectief, wat min of meer overeenkomt met de testresultaten van de farmaceut zelf. Daaruit kwam een werkzaamheid van 95 procent naar voren.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Maccabi Healthcare Services, een van de vier grote zorgverleners in Israël, die ruim een miljoen inwoners heeft gevaccineerd. Uit gegevens tot 11 februari blijkt dat van de 523.000 mensen die al een tweede prik hebben gekregen, slechts 544 mensen toch besmet raakten met corona. De meeste van hen hadden geen of amper ziekteverschijnselen. 15 van hen belandden in het ziekenhuis. Van vier van hen werd de toestand omschreven als ernstig, van drie als matig. Geen van de dubbel gevaccineerden overleed.

"De gegevens bewijzen onomstotelijk dat het vaccin zeer effectief is. Het heeft de levens van veel Israëli's gered", zegt topvrouw Miri Mizrahi Reuveni van Maccabi.

Israël oogst wereldwijd veel lof voor zijn voortvarende vaccinatiecampagne. In het land is het aantal ziekenhuisopnames in verband met corona sterk gedaald, ook het aantal coronadoden van 60 jaar of ouder is drastisch afgenomen. Bijna 40 procent van de 9 miljoen inwoners heeft intussen ten minste een eerste prik gehad.