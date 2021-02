Mitch McConnel: Trump ‘verantwoordelijk’ voor bestorming

De Republikeinse fractievoorzitter in de Senaat heeft felle kritiek geuit op zijn partijgenoot Donald Trump. Mitch McConnell noemde het optreden van Trump in de aanloop naar de bestorming van het parlementsgebouw "schandelijk plichtsverzuim".

McConnell stemde bij het proces in de Senaat voor vrijspraak, maar maakte daarna duidelijk dat Trump in zijn ogen veel te verwijten valt. Hij zei dat er geen twijfel over mogelijk is dat Trump verantwoordelijk is voor de gebeurtenissen op 6 januari, toen zijn aanhangers het Capitool binnendrongen.

"De leider van de vrije wereld kan niet wekenlang bulderen dat schimmige krachten ons land stelen en daarna doen alsof hij verrast is als mensen dat geloven en roekeloze dingen doen", zei de invloedrijke politicus volgens Amerikaanse media. McConnell verweet de president ook dat hij te weinig heeft gedaan om een einde te maken aan de rellen.

Ondanks die kritische houding had de fractievoorzitter al voor de stemming duidelijk gemaakt tegen een veroordeling te zullen stemmen. Hij schreef volgens nieuwssite Politico aan partijgenoten dat de Senaat niet bevoegd is om de oud-president te vervolgen.