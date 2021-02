15 miljoen Britten gevaccineerd, nieuwe fase kan beginnen

De Britten beginnen maandag aan een nieuwe fase van hun vaccinatiecampagne, nu inmiddels 15 miljoen Britten een eerste prik tegen corona hebben gekregen. "Het vaccinatieprogramma gaat met een ongekende snelheid verder", aldus minister van Volksgezondheid Matt Hancock.

Van de 15 miljoen gevaccineerden hebben er ruim een half miljoen ook al een tweede dosis gekregen. Zij gelden nu als optimaal beschermd tegen het bij velen gevreesde virus. Aan de beurt kwamen inmiddels 70-plussers, belangrijk zorgpersoneel, personeel en bewoners van tehuizen en de kwetsbaarste patiënten. Vanaf maandag worden mensen tussen de 65 en 69 jaar ingeënt en bepaalde groepen "kwetsbare" mensen.

Met de mijlpaal, zo zei premier Boris Johnson, van 15 miljoen heeft de regering in Londen haar doel behaald om midden februari bijna een kwart van de totale bevolking van 66 miljoen te hebben ingeënt. Door de succesvolle vaccinatiecampagne toont Johnson zich optimistisch dat hij over een week wellicht wat versoepelingen van de strenge coronamaatregelen bekend kan maken. Het Verenigd Koninkrijk is met zijn 117.000 coronadoden het zwaarst getroffen Europese land.