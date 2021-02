Veel meer verpleeghuizen vaccineren tegen de regels: Bestuurders en directeuren krijgen voorrang

Alleen zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten hebben op dit moment recht op een vaccinatie. En dus niet het bestuur en de directie, zoals bij een instelling in Schiedam. Of vrijwilligers die al een jaar niet meer actief zijn, zoals bij een zorginstelling in Amsterdam.

Gisteren maakte RTL Nieuws al bekend dat verschillende zorginstellingen er maar op los prikken: van thuiswerkende persvoorlichter tot directeur, allemaal konden ze een vaccin komen halen. Nu blijkt het op veel grotere schaal te gebeuren. Op de opmerking dat het prikken van al het personeel tegen de regels is, reageert een woordvoerder van de Frankelandgroep tegen RTL: “Het zal me een zorg zijn.”

Het gaat behalve om instellingen in Schiedam en Amsterdam ook om zorgcentra in onder meer Zeeland, Den Haag en Apeldoorn. Behalve thuiswerkende kantoormedewerkers, kregen ook de raden van bestuur en directieteams voorrang.

Dat bestuurders en directeuren gevaccineerd zijn, is volgens gezondheidseconoom Xander Koolman niet te verantwoorden. “Als je maatregelen – zoals afstand houden – in acht neemt, wat is dan de kans dat je patiënten die je maar kort ziet besmet? Het is iets anders als iemand een cliënt moet wassen.”

Toch is Koolman niet verbaasd dat het gebeurt. “Dit was te voorkomen door landelijk beleid met controle. Als je deze verantwoordelijkheid legt bij de zorgorganisaties zelf, gaan ze hun belangen laten meespelen.”