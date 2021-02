‘Avondklokzaak Viruswaarheid is rechtsstaat in optima forma’

De Raad van State waarschuwde het kabinet al voor de juridische grondslag voor de avondklok. De voorzieningenrechter in Den Haag was gisteren onverbiddelijk: een spoedwet is niet het juiste rechtsmiddel om de avondklok in te stellen. Ook noodrechtspecialist aan de Rijksuniversiteit Groningen, Adriaan Wierenga, is het daar mee eens.

Al in januari zei hij dat de rechtsgrond om de maatregel in te voeren wankel was. “De regering maakte gebruik van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag omdat er sprake zou zijn van bijzondere spoedeisendheid. Maar vervolgens nam de regering wel de tijd om steun van de meerderheid van de Kamer te zoeken. Daar zit een discrepantie,” aldus Wierenga tegen de NOS.

Hij vindt een goede zaak dat Viruswaarheid dat door de rechter heeft laten toetsen. “Het maakt niet uit welke club dat doet, het is altijd goed dat burgers en wetenschappers het beleid van de overheid kritisch volgen. Dat is het mooie aan deze rechtszaak, dit is de rechtsstaat in optima forma.”