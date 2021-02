OM eist zes jaar cel en tbs tegen Keith Bakker voor verkrachting

De officier van justitie eist zes jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen Keith Bakker (60). Justitie heeft de voormalige verslavingsgoeroe aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarig meisje dat hij hielp met haar eetstoornis. Volgens de officier ging ‘dokter Keith’ daarbij gewiekst en manipulatief te werk. Hij mag van justitie ook dertien jaar niet meer in de zorgverlening werken.

Het Openbaar Ministerie stelt dat Bakker het toen 16-jarige slachtoffer van het voorjaar van 2016 tot augustus 2018 heeft misbruikt in Hilversum, Amsterdam, Londen en Saint-Tropez. Bakker ontkent dat hij seks met haar had toen ze nog minderjarig was. Hij zegt dat de seksuele relatie begon na haar achttiende verjaardag.

Het meisje paste op de kinderen van Bakker en kwam bij hem in Amsterdam wonen, al bleef dat voor de buitenwereld verborgen. Ze raakte geïsoleerd, bleek uit haar slachtofferverklaring. Volgens de officier maakte Bakker met psychisch overwicht "grof misbruik van een kwetsbaar meisje".

Het OM verwijt Bakker ook dat hij nog als hulpverlener heeft gewerkt, terwijl hij sinds 2012 een beroepsverbod heeft. Hij hielp zes jongeren met diverse verslavingen. Het geld dat hij daarmee verdiende, ruim 89.000 euro, wil justitie hem afnemen.

Bakker, bekend van televisieprogramma's, kwam eerder stevig in aanraking met justitie vanwege seksuele misdrijven. In 2012 veroordeelde de rechter hem tot vijf jaar cel wegens misbruik van zeven meisjes en vrouwen.

De officier noemt Bakker een zeer manipulatieve man. "Hij kwam berooid uit de cel, zocht naar allerlei manieren om aan geld te komen en besloot verslaafden bij hem thuis te behandelen."