‘Ministerie komt met coronatestbewijs voor versoepelingen’

Het ministerie van Volksgezondheid is bezig met de ontwikkeling van een coronatestbewijs om zo versneld versoepelingen door te voeren. Mensen die een negatieve testuitslag krijgen, kunnen meer vrijheden krijgen zodat ze bijvoorbeeld weer naar kantoor, de horeca of het theater kunnen gaan. Het kabinet buigt zich binnenkort over dit plan, zo bevestigt voorzitter Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW aan De Telegraaf.

"Het ministerie van Volksgezondheid is hier nu mee bezig en de prognose is dat dit in de tweede helft van maart klaar is", beweert Thijssen. Volgens haar wordt er hard gewerkt aan de uitbreiding van sneltestcapaciteit. De bedoeling is dat er eind april 400.000 testen per dag kunnen worden afgenomen bij mensen zonder coronaklachten.

Thijssen: "Het is nu aan het kabinet om dat mee te nemen in de routekaart zodat er eerder meer kan. Het idee is dat je met een negatieve uitslag 48 uur lang weer dingen mag. Het is een mes dat aan twee kanten snijdt. Het gaat misschien tegen de intuïtie van mensen in. Maar juist door de economie weer te openen mét testen kun je iets positiefs doen voor de ontwikkeling van de pandemie."

Minister Bas van ’t Wout (Economische Zaken) laat aan krant weten dat het kabinet heel serieus kijkt naar wat er meer kan met testen. "Ik hoop dat we daar snel meer duidelijkheid over kunnen geven", zegt hij.