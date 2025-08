Geruzie bij PvdD leidt tot afsplitsing: nieuwe partij Vrede voor Dieren is geboren

De nieuwe politieke partij Vrede voor Dieren wil mee gaan doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. De partij is opgericht door oud-PvdD-politici die zich niet kunnen vinden in het gewijzigde defensiestandpunt van de Partij voor de Dieren. “De wapenwedloop wijzen wij principieel af”, zegt oprichter Pascale Plusquin.

De Partij voor de Dieren steunt sinds dit voorjaar meer investeringen in defensie om de dreiging vanuit Rusland het hoofd te bieden. Dat standpunt leidde al tot spanningen in de partij, met intern verzet en afsplitsingen in onder meer de Rotterdamse gemeenteraad.

Pacifistische koers

Plusquin, voormalig fractievoorzitter van de PvdD in Limburg en nummer 9 op de kandidatenlijst bij de vorige Kamerverkiezingen, keert zich nu af van haar oude partij. Samen met medeoprichters Annemarie van Gelder en Jurgen Suurmeijer – ook afkomstig uit de PvdD – wil ze de oorspronkelijke pacifistische koers voortzetten. “Wij willen dezelfde idealen nastreven op het gebied van dierenwelzijn, milieu en klimaat, maar zonder militaire escalatie”, stelt Plusquin.

Nieuwe namen op het stembiljet

Nieuwe partijen hebben tot en met 4 augustus de tijd om zich aan te melden bij de Kiesraad. Volgens de instantie hebben zich dit jaar al vier nieuwe partijen geregistreerd. Op 19 augustus wordt bekend welke daarvan daadwerkelijk op het stembiljet komen. Wie zich niet registreert, kan alsnog meedoen, maar dan onder een blanco lijst.

FNP

Ook de Fryske Nasjonale Partij (FNP) van oud-NSC-parlementariër Aant Jelle Soepboer wil meedoen aan de verkiezingen en hoopt op een of meer zetels in de Tweede Kamer.