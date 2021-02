Wetenschapper: ‘Geen Covid-uitbraken door volle stranden’

Na een jaar covidstress ziet een foto van een vol strand er levensgevaarlijk en zeer onverstandig uit. Maar raken en wel mensen besmet op volle stranden?

“Er is nog nooit een uitbraak van Covid -19 geweest die verband houdt met een druk strand, zei Professor Mark Woolhouse, hoogleraar epidemiologie tegen het Engelse parlement. : “In de zomer zagen we foto’s van overvolle stranden, en daar waren voorzichtige mensen kwaad over. ” Volgens Woolhouse ten onrechte.

“Er waren geen uitbraken die verband hielden met drukke stranden, er is voor zover ik weet nog nooit een uitbraak van Covid-19 geweest die verband hield met een strand, waar dan ook ter wereld.”

Op stranden kun je afstand houden – dat wil iedereen altijd al. En de omstandigheden zijn niet in het voordeel van het virus.

“Ik denk dat we moeten begrijpen waar de echte risico’s zijn, zodat we zoveel mogelijk veilig kunnen doen. , voegde hij eraan toe.