Politie pakte bijna de verkeerde Thagi op

De Nederlandse politie heeft in Dubai bijna per ongeluk de Ierse topgangster Daniel Kinahan laten arresteren. De politie was ervan overtuigd dat het om Ridouan Taghi ging. Dat melden de misdaadverslaggevers van het AD

De Nederlandse politie vroeg de politie in Dubai om de man te arresteren. Die weigerde, omdat de met pet en bril vermomde man niet genoeg op Taghi leek. De politie in Dubai herkende de man als Daniel Kinahan, de vermeende leider van het Ierse Kinahan-kartel. Hij wordt beschouwd als één van Europa’s grootste gangsters.

De politie en het OM hebben geprobeerd de blunder uit de officiële stukken te houden