Jodenkoek wordt Odenkoek

Bakkerij Davelaar uit Alkmaar verkoopt jodenkoeken voortaan onder de naam Odekoeken. Het bedrijf vindt de oude naam niet meer passen in de tijdsgeest. Dat schrijft de NOS

De koeken worden sinds 1883 verkocht in de bakkerij. Het is niet bekend of andere bakkers de naamswijziging overnemen.”We leven in een tijd waarin gelijkheid en inclusiviteit belangrijke waarden zijn”, staat in de aankondiging op de website. “Daarom past de naam jodenkoek niet meer.” Uit een enquête onder klanten bleek volgens de bakkerij dat met name jongere generaties de naam niet meer vinden kunnen.

Maar vrees niet: behalve de naam is er niks veranderd aan de koeken.

Het Centraal Joods Overleg vindt het aardig van de fabrikant, maar geeft aan nooit aanstoot te hebben genomen aan de naam.