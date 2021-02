Fred Teeven: Jeroen Pols kreeg 10 jaar als gewelddadige drugsbaas

Fred Teeven haalt in De Telegraaf herinneringen op aan Jeroen Pols, de man die Nederland wil redden van de dictatuur van Rutte.

Teeven kreeg als Officier van Justitie Pols veroordeeld tot 10 jaar.

„Hij was de onmisbare schakel in de organisatie van de uitvoer van ongeveer 163 kilo cocaïne in de Camaro-zaak. Door hem zijn in het najaar van 1998 essentiële contacten gelegd en telkens onderhouden die mede tot dit zeer grote transport op 21 januari 1999 hebben geleid”, oordeelde de rechtbank op 26 juni 2001. In een vernietigend vonnis motiveerden de rechters ook waarom ze Pols tot een zwaardere straf veroordeelden dan door Teeven geëist.

Volgens de rechtbank was Pols in 1999 betrokken bij wederrechtelijke vrijheidsberoving, ofwel gijzeling. In een pizzeria zou Pols met anderen een slachtoffer met wie een drugsconflict bestond een vuurwapen in zijn mond hebben geduwd, de haan naar achteren hebben gehaald en de man met een barkruk hebben bewerkt.

In hoger beroep kreeg Pols 5 jaar.