CDA’er Pieter Omtzigt neemt ‘even rust na veelbewogen jaar’

CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, de nummer twee op de CDA-kandidatenlijst, neemt een tijdje rust. Op Twitter geeft Omtzigt een korte uitleg waarom hij afgelopen week "even alle afspraken heeft afgezegd. Het afgelopen jaar was veelbewogen, met veel lastige, belangrijke, tijdrovende dossiers. En ja, dan is rust soms ook nodig en effectief (Toeslagenschandaal, Malta, en corruptieschandaal)".

Omtzigt heeft zich samen met onder onderen SP-Kamerlid Renske Leijten de afgelopen tijd ingespannen voor de ouders die gedupeerd zijn door de Belastingdienst in de toeslagenaffaire. Onlangs oordeelde een Kamercommissie in een snoeihard rapport dat de volledige ambtelijke en politieke top in die zaak verantwoordelijk is voor de jarenlang uit de bocht gevlogen fraudeaanpak van de Belastingdienst. Het rapport, dat in december werd gepubliceerd, leidde tot het aftreden van het kabinet.

Omtzigt was vorig jaar in de race voor het lijsttrekkerschap van de partij. Hij verloor echter de lijsttrekkersverkiezing nipt van vicepremier Hugo de Jonge. Die gaf die functie later op, waarna Wopke Hoekstra die plaats innam, omdat de functie voor de Jonge niet te combineren bleek met zijn werk als minister van Volksgezondheid en de bestrijding van de coronacrisis.