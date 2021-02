Een vliegtuig dat zaterdagmiddag is vertrokken vanaf Maastricht Aachen Airport is na het opstijgen onderdelen van de motor verloren als gevolg van een explosie in een van de motoren. Dit meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Daardoor zijn in de omgeving van Meerssen diverse metaaldelen naar beneden gevallen. Diverse auto’s zijn beschadigd. Het vliegtuig wijkt uit naar Luik in België om daar een voorzorgslanding te maken.