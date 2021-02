Weekcijfers RIVM: aantal coronagevallen opnieuw gestegen

Voor de tweede week op rij is het wekelijkse aantal coronabesmettingen toegenomen. De stijging is iets sterker dan die van vorige week. Het precieze aantal volgt dinsdag in de wekelijkse berekening van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De hoeveelheid positieve tests per week daalde sinds eind december bijna twee maanden lang. Het RIVM kreeg destijds nog 82.340 meldingen van positieve tests in zeven dagen tijd. Dat zakte in februari ruim onder de 30.000 besmettingen. Vorige week kwam een einde aan de dalende trend toen het aantal besmettingen voor het eerst in acht weken tijd hoger lag dan de week daarvoor.

Steeds meer mensen lopen de Britse variant van het virus op, meldde het RIVM. Bij ongeveer twee op de drie besmettingen die nu worden vastgesteld, gaat het om de Britse mutatie van het virus, schat het instituut. Het RIVM dacht eerder dat dit punt begin februari al was bereikt. Uit analyse van monsters bleek het tempo waarin de gemuteerde versie oprukte echter iets lager te liggen.

De ijzel en gladheid van vorige week maandag hebben mogelijk ook een rol gespeeld. De GGD sloot alle teststraten voor enkele uren, waardoor 14.000 afspraken werden verzet.

Vorige week lag het weekcijfer op 25.229 positieve tests, wat neerkomt op 3604 besmettingen per dag. In de afgelopen zes dagen zijn er 26.166 positieve tests gemeld bij het RIVM, gemiddeld 4361 per dag.

In de weekcijfers meldt het RIVM dinsdag ook hoeveel coronapatiënten afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen (vorige week 1120, van wie 191 op de intensive care) en hoeveel sterfgevallen zijn gemeld (vorige week 423). Het reproductiegetal klom vorige week naar 0,96. Dat getal geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt onder de bevolking.