Strandtenthouders hopen op terrasbediening

Strandtenthouders hopen dinsdagavond tijdens de persconferentie van het kabinet te horen dat er op de terrassen weer bediend mag worden. Dat laat de Nederlandse Vereniging Strandexploitanten Noordzee Strand (NSVN) weten. Volgens de vereniging zijn de strandtenthouders er klaar voor om weer open te gaan. "Dit frustreert, dat er nog niks kan. Er moet juist gekeken worden naar wat wel kan", zegt een woordvoerder.

Normaal gesproken begint het strandtentenseizoen begin maart. De vereniging zegt geen signalen te hebben ontvangen van strandtenthouders die ondanks de verplichte sluiting van de horeca toch willen opengaan. Dat zeggen sommige winkeliers wel te gaan doen, meldde winkeliersvereniging INretail eerder.

Volgens een woordvoerder van de NSVN is het allerbelangrijkste voor strandtenthouders perspectief. "Zoals 1 april of 1 mei weer open kunnen, zodat de ondernemers weten waar ze naartoe werken." Hij noemt de situatie uitzichtloos en zegt dat de maatregelen om coronaproof open te zijn, zoals in de zomer vorig jaar, nog steeds goed zijn. "Ik zou niet weten wat er nog meer bedacht moet worden." Klanten moesten zich toen onder andere registreren als ze ergens een drankje of hapje wilden.

In Nederland staan 340 strandpaviljoens. Ongeveer de helft daarvan mag er permanent staan en het hele jaar open zijn, de rest is seizoensgebonden. Vanwege de verplichte sluiting van de horeca in maart 2020 konden eigenaars van tijdelijke strandpaviljoens gebruik maken van een winterregeling waarin ze hun strandtent in de winter konden laten staan. Dat scheelde de eigenaars in de kosten voor afbouw en opslag. Dat deden zo'n 140 paviljoens.